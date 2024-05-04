Balıkesir'de Kadın Kol Çantasında Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
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Balıkesir'de Kadın Kol Çantasında Uyuşturucu Bulundu

Balıkesir\'de Kadın Kol Çantasında Uyuşturucu Bulundu

Balıkesir'de Türkmenistan uyruklu 2 kadın, kadın kol çantasına yapıştırılmış oyuncak farenin içine gizledikleri uyuşturucuyla yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, 300 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

04.05.2024 09:27
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Balıkesir'de, kadın kol çantasına sonradan yapıştırılmış oyuncak farenin içine uyuşturucu gizleyen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkmenistan uyruklu kadınlar A.Ç. (63) ve G.J'nin (39) kentte uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisini aldı.

Şüphelilerin kara yoluyla kente gireceğini tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçtaki bir kol çantasını inceleyen kadın polisler, çantaya sonradan yapıştırılmış oyuncak fareyi fark etti.

Oyuncağı yerinden çıkartan ekipler, içine gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram eroin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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