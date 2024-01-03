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Balıkesir'de Kaybolan Gencin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaybolan Gencin Cesedine Ulaşıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 5 gün önce traktörle tarla sürmek için evinden ayrılan Nail Ceylan'ın cesedi, Simav Çayı'nda bulundu. Jandarma ve diğer kurumlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Ceylan'ın cansız bedeni ağaç dallarına takılı vaziyette bulundu. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna gönderildi.

Balıkesir\'de Kaybolan Gencin Cesedine Ulaşıldı
03.01.2024 - 15:35,
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 5 gün önce traktörle tarla sürmek için evinden ayrılmasının ardından kaybolan genç çiftçiSimav Çayı'nda ölü olarak bulundu.

CANSIZ BEDENİ AĞAÇ DALLARINA TAKILI HALDE BULUNDU

Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri, Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan'ı (24) arama çalışmasını sürdürdü. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ise Simav Çayı'nda arama yaptı. SAK unsurları, kırsal Karaköy Mahallesi yakınında Simav Çayı'nın içinde traktörünün bulunduğu bölgeden 400 metre uzaklıkta ağaç dallarına takılı vaziyette Ceylan'ın cansız bedenine ulaştı. Gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna gönderildi.

5 GÜN ÖNCE TARLA SÜRMEK İÇİN EVDEN AYRILMIŞTI

Susurluk ilçesi kırsal Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan, 29 Aralık 2023'te tarla sürmek için traktörle ayrıldığı evine dönmeyince ailesi tarafından jandarmaya kayıp ihbarı yapılmıştı. Jandarma ve diğer kurumlardan arama kurtarma ekiplerince bölgede çalışma başlatılmış, 31 Aralık'ta Karaköy Mahallesi yakınında Simav Çayı'nda 4 metre derinlikte gencin traktörü bulunmuştu.
Kaynak: AA
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