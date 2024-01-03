Balıkesir\'de Kaybolan Gencin Cesedine Ulaşıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 5 gün önce traktörle tarla sürmek için evinden ayrılmasının ardından kaybolan genç çiftçiSimav Çayı'nda ölü olarak bulundu.
CANSIZ BEDENİ AĞAÇ DALLARINA TAKILI HALDE BULUNDU Jandarma
, Sahil Güvenlik Komutanlığı
, İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri, Kocapınar
Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan'ı (24) arama çalışmasını sürdürdü. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ise Simav Çayı'nda arama yaptı. SAK unsurları, kırsal Karaköy
Mahallesi yakınında Simav Çayı'nın içinde traktörünün bulunduğu bölgeden 400 metre uzaklıkta ağaç dallarına takılı vaziyette Ceylan'ın cansız bedenine ulaştı. Gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna gönderildi.
5 GÜN ÖNCE TARLA SÜRMEK İÇİN EVDEN AYRILMIŞTI
Susurluk ilçesi kırsal Kocapınar Mahallesi'nde yaşayan Nail Ceylan, 29 Aralık
2023'te tarla sürmek için traktörle ayrıldığı evine dönmeyince ailesi tarafından jandarmaya kayıp ihbarı yapılmıştı. Jandarma ve diğer kurumlardan arama kurtarma ekiplerince bölgede çalışma başlatılmış, 31 Aralık'ta Karaköy Mahallesi yakınında Simav Çayı'nda 4 metre derinlikte gencin traktörü bulunmuştu.