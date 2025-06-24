Balıkesir'de Nakit Ödeme Dönemi Sona Erdi: Yeni Dönem Başlıyor

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. ile Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne (EÜTS) entegre özel toplu taşıma araçlarında, 1 Temmuz 2025 itibarıyla nakit ödeme dönemi sona eriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. 1 Temmuz itibarıyla kent genelindeki tüm toplu taşıma araçlarında nakit ödeme dönemini başlatan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., yolculara daha güvenli, hijyenik, hızlı ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunacak.

Şehir genelinde dijital dönüşümün hız kazandığı bu süreçte, modernleşen ulaşım anlayışına uygun olarak ödeme sistemlerinde dijitalleşme ve güvenlik ön planda olacak. Vatandaşlar artık otobüs, minibüs ve diğer tüm toplu taşıma araçlarında dijital ödeme yöntemleriyle seyahat edebilecek.

Kullanılabilecek ödeme yöntemleri

Akıllı Balkart ile kent genelinde rahat ve hızlı bir şekilde seyahat edilebilecek. Vatandaşlar, tüm temassız banka ve kredi kartları ile ödeme yapılabilecek. Ayrıca yolcular mobil ödeme seçeneklerinden de yararlanabilecek. Bu kapsamda akıllı telefonlarla "BTT Mobil" uygulaması üzerinden sanalkart ile QR kod veya temassız (NFC) ödeme yöntemleri kullanılabilecek. Yeni sistem sayesinde nakit alışverişinden kaynaklanan zaman kaybı ve güvenlik riskleri de ortadan kalkacak.

Balkart satış ve dolum noktaları

Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar Akıllı Balkart'larını BTT gişeleri, kiosk cihazları, yetkili özel bayiler ve Migros mağazalarından temin edip bakiye yükleyebilecek. Ayrıca çok yakında tüm Fırıntaş satış noktalarında da kart yükleme hizmeti devreye alınacak. Bu sayede kent genelinde daha fazla noktadan daha hızlı işlem yapılabilecek. Vatandaşlar BTT Mobil ve anlaşmalı banka uygulamalarından da dolum işlemlerini gerçekleştirerek, yolculuklarını yapabilecek.

Dijital öde, güvenle yolculuk et

Trafiğin daha düzenli ve verimli işlemesini de sağlayacak uygulama sayesinde para alışverişinden kaynaklanan zaman kaybı ve güvenlik riskleri de ortadan kalkıyor. 1 Temmuz'dan itibaren toplu taşımada nakit kullanımına son verileceğini açıklayan BTT, tüm vatandaşları Balkart edinmeleri veya temassız kartlarla mobil ödeme yöntemlerine geçiş yapmaya davet etti.