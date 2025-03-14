Balıkesir'de Şehitlikler Çiçeklerle Donatıldı

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında il genelindeki şehitliklerde kapsamlı temizlik çalışması yaparak, şehit mezarlarına çiçekler koydu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehitliklerde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehitlerin mezarlarını karanfillerle donattı.

Şehit mezarları 15 bin karanfille donatıldı

Şehitliklerde düzenli olarak yapılan temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında mezarlarının bakımları tamamlandı. Yıpranan Türk bayrakları yenileriyle değiştirilirken, il genelindeki şehit mezarları 15 bin karanfille donatıldı.