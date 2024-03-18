18 Mart Çanakkale Zaferi Töreninde AKP ve CHP Arasında Gerilim

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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Balıkesir'de Seyit Onbaşı'nın anıt mezarı başında yapılan törende Havran Mütfüsü dua ederken Atatürk'ün adını anmadı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı önce mütfüyü uyardı ardından da AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a 'Bu konuda sizden de hassasiyet beklerdik' dedi. Ancak Ok, kalabalığı provoke edici sözler kullanınca ortam gerildi ve AKP'li grup CHP'lilerin üzerine yürüdü. Anıt başında başlayan tartışma köyde de devam etti. AKP'li grup, Kocaseyit Meydanı'nda halk buluşması yapan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a da saldırı girişiminde bulundu. İki tarafı sakinleştirmek için jandarma devreye girdi ve AKP'lileri araçlarına bindirerek köyden uzaklaştırdı.

Havran'ın Kocaseyit Mahallesi'nde, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın anıt mezarı başında yapılan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Havran İlçe Müftüsü Sedat Karali, anıt mezar başında yaptığı duada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadı. Bunun üzerine CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Müftü Karali'ye Atatürk'ün adını anmadığı hatırlatmasında bulunmasına karşın Karali, Atatürk'ten söz etmedi. Milletvekili Sarı, "Çanakkale Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı saymadan yapacağınız bir dua toplumsal anlamda kabul görecek bir dua değildir. Bu hassasiyetimize özen göstermenizi bekleriz" ifadelerini kullandı. Müftü Karali ise "Gösterdik" yanıtını verdi. Sarı ise, "Anmadınız ama andığınızı duymadık" dedi. Etraftaki vatandaşlar da Müftü Karali'nin geçen yıl yapılan törende de Atatürk'ü anmadığını söyledi.

Dua sonrası Milletvekili Sarı, törende bulunan AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a "Sayın vekilim sizin de Atatürk'ün adını anmayan müftü beye tepki göstermenizi, yanımızda olmanızı isterdik. Sizden de bu konuda hassasiyet beklerdik" demesi üzerine Ok, sesini yükselterek ortamı provoke etti. Ok'un sözlerinden sonra törene katılmak için gelen AKP'liler hep bir ağızdan bağırmaya başlayıp, CHP'lilerin üzerine yürüdü. Gerilimi yükselten AKP'li gruba Jandarma ekipleri müdahale etti.

AKP'Lİ GRUP YENİDEN SALDIRDI

Törendeki gerilimin ardından CHP'li grup, seçim çalışmaları kapsamında halk buluşması yapmak için Kocaseyit Mahallesi'ne geldi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, konuşmasında törende yaşananları hatırlatınca mahallenin meydanında bulunan AKP'li grup, sözlü olarak başlattığı saldırıyı fizikiye dönüştürdü. Jandarma ekipleri AKP'li gruba yeniden müdahale etti. Sakin olunması yönünde yapılan çağrılara karşın AKP'li grup, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın konuştuğu sırada da saldırı girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri AKP'li grubu araçlarına bindirerek mahalleden uzaklaştırdı. CHP'lilerin konvoyu da Kocaseyit Mahallesi'nden Havran'a Jandarma ekiplerinin eskortluğunda yol aldı.

'OK, PROVOKASYONA MAHAL VERDİ'

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, olay sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma sebebiyle Seyit Onbaşı'nın memleketindeyiz, Kocaseyit Köyü'ndeyiz. Seyit Onbaşı'nın anıt mezarı başında yapılacak törene eşlik etmek üzere partili arkadaşlarımızla birlikte hocamızın yapmış olduğu duaya eşlik ettiğimiz esnada ne yazık ki Çanakkale Zaferimizin kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasından dolayı program bitişinde müftümüzü uyararak bu hassasiyetimizi dile getirdim. 'Yapmış olduğunuz duada, ki bugün 18 Mart, böylesine önemli, şehit ve gazilerimizi andığımız bir günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vurgu yapmaması, onu anmaması bizi derinden yaraladı. Çıkışta, nereden başlasam bilemiyorum. MHP'de, İYİ Parti'de milletvekilliği yapmış, oradan gelmiş ittifakımızı satmış, AK Parti'ye geçmiş koltuk sevdalısı milletvekili İsmail Ok'a, bu süreçte vermiş olduğum tepkiye destek olması gerektiği vurgusunu yaptım. O buradan siyaset yapmayı, hamaset yapmayı tercih etti. Bizim partimizin milliyetçi değerlerini, Atatürkçü değerlerini hiçe sayarak büyük bir provokasyona mahal verdi. Kendisini buradan esefle kınıyorum."