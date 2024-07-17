Balıkesir'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı, Yolcular Aynı Araçla Yola Devam Etmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı, Yolcular Aynı Araçla Yola Devam Etmek Zorunda Kaldı

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Balıkesir'de İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzere olan bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, personelin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular, yeni bir otobüs gönderilmemesi üzerine aynı araçla yolculuğa devam etmek zorunda kaldı. Yangın sonrasında yolcular, firma yetkililerinin güvenlikleri ve mağduriyetleriyle ilgilenmediğini iddia etti.

17.07.2024 15:05
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BALIKESİR'de bir yolcu otobüsünde, su ısıtıcı bölümünde çıkan yangın, personelin müdahalesiyle söndürüldü. İçi dumanla dolan otobüsteki yangın, personelin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcular, firma başka otobüs göndermeyince aynı araçla yola devam etmek zorunda kaldı.

İstanbul'dan İzmir'in Çeşme ilçesine gitmek için hareket eden yolcu otobüsü, bugün saat 05.00 sıralarında Balıkesir'e geldiğinde kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede yangın çıktı. Orta kapı bölümünde çıkan yangın nedeniyle otobüsün içini bir anda duman kapladı. Şoför otobüsü durdurup 40'a yakın yolcuyu tahliye etti. Yangın, personelin müdahalesiyle söndürüldü. Birçok yolcu, firmayı arayıp, yeni otobüs gönderilmesini istedi ancak olumlu yanıt alamadı. Hem trafik polisi, hem de jandarmanın olay yerine çağrılıp tutanak tutulan olay sonrası yolcular, yaklaşık 2,5 saat sonra aynı otobüsle yolculuğa devam etmek zorunda kaldı.

Yolculardan Raşit Karakoca, İstanbul'dan saat 00.30 gibi hareket ettiklerini belirterek, "Normal seyir halinde ilerliyorduk, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Herkes panik içinde dışarı çıkmaya çalıştı. Bir anda otobüsün içini duman sardı. Nefes alamadık. Yangın orta kapı kısmında olduğundan herkes can havliyle önden çıkmaya çalıştı ve izdiham oldu. Olayın şokunu atlattıktan sonra şoför firmayı arayıp durumu bildirdi. Şoför, firmanın yeni bir otobüs ayarlayamayacağını söyledi. Ben ve birkaç yolcu, teyit etmek için müşteri hizmetlerini aradık. Bize, 'Biz sizi o otobüsle devam ettireceğiz, sorun yok' dediler. Yetkili biri olup olmadığını sordum, olmadığını söyledi. Bizi yeniden o otobüse binmek zorunda bıraktılar. Maskeleri taktık ama is kokusuna karşı çok etkisi olmadı. Olay yerine jandarma ve trafik polisi de çağrıldı, tutanak tutuldu ve yaklaşık 2,5 saat orada bekledik. Sonra yeniden yola çıktık ve saat 12.00'de Alaçatı'da indim. Çeşme'ye gidecek yolcular devam etti" diye konuştu.

YOLCULARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından yolcular, Balıkesir'de kendi aralarında bir WhatsApp grubu oluşturup, ortak bir açıklama da hazırladı. Yangın sonrasında yolcuların güvenliği ve mağduriyetiyle ilgilenmeyen firma yetkililerinin, yolculara yeni bir araç göndermeyerek, yangın çıkan araca binmeleri konusunda baskı yaptığı ileri sürülen açıklamada, "Astım rahatsızlığı bulunan yolcuların araca binmeyi reddetmesi üzerine otobüs yaklaşık 2,5 saat boyunca beklemek zorunda kaldı. Bu süreçte Varan Turizm'in tek çözüm önerisi ise yolcuları Balıkesir'e götürüp, oradan başka bir otobüsle devam etmelerini sağlamak oldu, ancak Balıkesir'den de araç temin edilmedi" denildi.

Jandarma ekipleri ve yolcular tarafından imzalanan tutanakta ise saat 06.15 sıralarında Varan Turizm'e ait İstanbul'dan İzmir istikametine yolculuk yapan 16 VR 666 plakalı otobüsün su ısıtıcısı bölümünde elektrik aksamında çıkan yangının, otobüs sağa çekilerek söndürüldüğü ve yangın sebebiyle yolcuların aynı otobüse binmek istemediği ve otobüsün değiştirilmesi talebinde bulunduğu anlatıldı. Aracın değiştirilme talebinin kabul edilmeyerek, yolcuların mağdur edildiği belirtildi.

Firmadan ise açıklama yapılmadı.

Balıkesir\'de Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı, Yolcular Aynı Araçla Yola Devam Etmek Zorunda Kaldı
Kaynak: DHA

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