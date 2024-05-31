Balıkesir Dönüşüm Kongresi Sona Erdi... Akın: "Balıkesir Beş Yıl Sonunda Türkiye\'nin Parlayan Yıldızı Olacak"

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Haber: FATİH ÖZKILINÇ Kamera: KERİM UĞUR

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" sona erdi. İki gün süren kongrenin sonunda konuşan BBB Başkanı Ahmet Akın, kentin bugünkü ekonomik ve sosyal durumu hak etmediğini belirterek, 5 yılın sonunda Balıkesir'in öncü bir kent, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

"Türkiye'nin ikinci yüzyılının başında Kuvayı Milliye ruhuna yakışan bir anlayışla milli birlik ve beraberlikle memleketimizi kalkındırmaya kararlıyız. Planlama olmayan hiçbir işin sonunda başarı olmuyor. ya zarar ya ziyan. Genelde hep öyle oluyor baktığınız zaman" diyerek kongrenin sonuç bildirgesini okuyan Akın, şunları kaydetti:

"Balıkesir beş yıl sonunda Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Bütün çalışmalarımızı akla, bilime ve mantığa ve teminatını aldığımız, ilkelerini benimsediğimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında Kuvayın Milliye ruhuyla aynı inanç ve kararlılıkla hatta o inanç ve kararlılık Bandırma Vapurundakilerin inanç ve kararlılığıyla aynıdır. Seçim döneminde de söyledim; kesinlikle burada bir siyasi olarak değil, bir Balıkesirli olarak konuşuyorum ve hep öyle oldum. Aslında siyasetimi de öyle yaptım. Hep söyledim ki; Balıkesir, bugünkü ekonomik ve sosyal durumu hak etmiyor. Son derece zengin kaynaklarımız var. Çok iyi bir durumdayız. Müthiş bir konumumuz var. Kalkınmaya ve yeni bir modele ihtiyacımız var. Ama en çok ihtiyacımız olan kararlılık. İşte o kararlılıkla hareket ediyoruz.

"Türkiye'nin kalkınma ve çağdaşlaşma yolundaki yürüyüşüne önderlik edecek"

Balıkesir Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin kalkınma ve çağdaşlaşma yolundaki yürüyüşüne önderlik edecek ruha da, vizyona da, kudrete de, enerjiye de sahiptir. Balıkesir'e dair ne yapacaksak ben ve arkadaşlarım siz Balıkesir aileme soracağım, danışacağım ve sizleri yönetim süreçlerine dahil edeceğiz. Balıkesir Dönüşüm Kongresi'ni de işte tam bu nedenle düzenledik. Biricik kentimizin, güzel kentimizin geleceğini şekillendirmek için ne düşünüyorsunuz? Kentimize ve bölgemize dair sorunlarınız neler? Kentimize ve bölgemize dair ihtiyaçlarımız neler? Kentimize ve bölgemize dair beklentileriniz neler? Balıkesir Dönüşüm Kongresi'ne karşı baktığınızda sizin de en az benim kadar dertli olduğunuzu ve hatta benden daha çok dertli olduğunuzu gördüm. Onun için bu gösterdiğiniz yoğun ilgi ve katılım için yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir'imizin her köşesinden; çalışma gruplarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden, kamu kurumlarımızdan, üniversitelerimizden, muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımız arasından 600 üzerinde Balıkesir gönüllümüz direkt masalarımıza konuştular, fikirlerini beyan ettiler ve bu fikirlerini 10 ana başlıkla toparladılar."

"Bugünden itibaren ne yapacağını bilen, nereye gideceğini bilen bir Balıkesir'le karşı karşıya olacaksınız" diyerek Balıkesir Planlama Ajansı'nın da kente hayırlı olmasını dileyen Akın, kongrenin çıktılarını şu şekilde özetledi:

Birincisi kentsel planlama ve kentsel dönüşüm

Deprem riskini azaltmak için ulası tüm senaryoları önceden çalışıyoruz. Yapı stoğumuzu eski yapılardan, yeni yapılara doğru sıralayarak detaylı şekilde teknolojiyi de kullanarak inceleyeceğiz. Özellikle 1999 öncesi yapılar için risk analizlerimiz devam edecek. İmar planlarında zemin etütlerini ve geçmişte yaşanan afet verilerini dikkate alarak güvenli ve sürdürülebilir bir Balıkesir inşa edeceğiz.

Afet riskinin azaltılması ve afet yönetimi

Afet master planını kapsamlı çalışmalar sonrasında tamamlayacağız. İklim değişikliği tahmin modelleri yaparak, su kaynaklarını ve su havzalarını koruyacağız. Afet ve acil durum toplanma alanlarını koruyacak, geliştirecek ve belirlenen alanlar hakkında toplumun tüm kesimlerini bilgilendireceğiz.

Adalet eşitlik ve sosyal kalkınma

Sosyal destekleri yönetmek adına güncel bir veritabanı oluşturuyoruz. Engelli hemşerilerimizi; gündelik yaşama entegre etmek adına ihtiyaç duyulan uygulamaları hayata geçirecek, sosyal faaliyetleri desteklemek adına Engelli Yaşam Merkezleri tasarlayacağız. Ev hanımlarının kadın girişimciliğini, sosyal hayata katılımını destekleyecek uygulamaları hayata geçireceğiz. Özendirici olacağız, teşvik edeceğiz. Yaş almış vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli destekleri 10 Numara Kart projemizle hayata geçireceğiz.

Sürdürülebilir ulaşım ve Balıkesir

Balıkesir'de ulaşımı iyileştirmek için akıllı panolar, mobil uygulamalar ve akıllı sinyalizasyon sistemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalara hız vereceğiz. Havalimanının en kısa sürede kullanıma açılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu girişimleri sadece BBB olarak değil, tüm milletvekillerimiz, oda başkanlarımız, kandınlarımız, gençlerimiz. AK Parti'liler, MHP'liler hepimiz. Birlik beraberlik içerisinde sonuca ulaştıracağız. Kararlıyız. Raylı sistemlerle ilgili olarak fizibilite çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz.

Eğitim, istihdam ve kariyer planlama

Balıkesir'de erken yaşta eğitim, erişim ve katılım, eşit imkanlar, nitelikli öğretmenler, öğrenci ihtiyaçlarına yönelik destekler, teknolojik imkanlar, ayrımcılığı önleme, finansal destekler, bölgesel eşitlik, aile katılımı gibi konularda eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen sorunların tamamını çözmeye kararlıyız. İnsan kaynağı arayan işletmeler ile iş arayan kişiler arasında köprü görevi görecek dijital temelli yetkinliklere dayalı istihdam ofislerini söz verdiğimiz gibi hayata geçiriyoruz. Daha önce her gittiğimde iş insanlarına gidiyorum diyolar ki 'bulamıyoruz çalışacak insan.' Diğer taraftan insanlarımız iş arıyor demek ki bir aracı lazım. Bu istihdam ofislerinde insanlarımızı eğiteceğiz. O kardeşlerimizi en büyük bela olan işsizlikten kurtarmak için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Eğitim, istihdam ve planlamada da gerekli adımları hayata geçireceğiz.

Kültürel ve sosyal çalışmalar

Kent aidiyeti, eski ve yeni Balıkesirlilik, kentin değişen çehresi, kimliği ve göçün kent kültürüne getirdiği katkıları ve sorunları kapsamlı bir şekilde ele alarak kentin kültürel ve sosyal yaşamını zenginleştireceğiz.

Kültürel miras ve Balıkesir

Balıkesir'imizde tarihi, kültürel, doğal ve endüstriyel mirasın korunması ve geliştirilmesi için gereken adımları atacağız. 21'inci yüzyılda Balıkesir'i kültür ve sanat alanında son derece canlı bir kent görünümüne kavuşturacağız. Bunun da sözünü veriyoruz.

Turizm ve Balıkesir

Turizm Master Planı'nı ve markalaşma çalışmalarını konunun uzmanlarıyla birlikte kurgulayacağız. Turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılmasına dönük stratejileri geliştireceğiz. Deniz değil sadece turizm. Kapıdağı'mız, Kaz dağlarımız, Balıkesir'imiz, kültürümüz her şeyimiz var. Sonuna kadar potansiyelimizi kullanacağız.

Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma

Balıkesir'in yüksek tarım potansiyelini kullanarak Türkiye'de ve Dünya'da yüksek katma değerli tarımsal üretim stratejilerini hayata geçireceğiz ve tarımda kooperatifleşme yoluyla üreticilerimizin olumsuz rekabet koşullarından etkilenmemesini sağlayarak üreticilerimizin gelir ve refah artışını sağlayacağız. Köylümüz köyünde kalacak, kentlimiz kentinde. Köylümüz köyünde kazanacak, evlatlarını okutacak. Başka yerlere gönderecek, evlendirecek. Ama toprağından kazanacak. Balıkesir'in toprağı verimli topraklardır. Onu da gerekeni yapmak için çalışmalarımıza başladık.

Enerji ve iklim değişikliği

Balıkesir'de; güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını maksimum düzeye çıkaracağız. Bu projeleri hayata geçireceğiz. Bütün bunlar için biz inanın iki aydır gündüz gece çalışıyoruz. Bir günümüzü boşa geçirmedik. Bunun için iklim değişikliği eylem planımızı hazırlayıp karbon nötr bir kent yaratmak için kolları sıvadık.

5 yılın sonunda Balıkesir öncü bir kent olacak

Bütün bu çok farklı çalışma gruplarımızın değerli fikirlerinin harmanlanması sonucunda çıkan Balıkesir vizyonumuzu da çok kısa özetleyeyim. Önümüzdeki beş yılımızın sonunda Balıkesir'imizi demokratik, katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilen yüksek yaşam kalitesine sahip, bilimin peşinde koşan, dünya ile rekabet eden, ihracat odaklı, yüksek teknoloji ve marka değeri yüksek ürünlere yoğunlaşan iklim değişikliğine ve afetlere dirençli, yenilikçi, tarımda, turizmde, kültürde, teknolojide öncü bir kent haline getirmenin sözünü siz basın mensuplarımız ve siz değerli ailemin huzurunda söz veriyorum. Bu burada kalmayacak. Bu tür etkinliklerimiz birlikte beraber olma, o Kuvayı Milliye ruhunu bu alanda da devam ettirme çalışmamız sonuna kadar devam edecek. ve şunu unutmamanızı istiyorum; Ahmet Akın size en yakın."