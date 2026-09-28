Balıkesir Edremit'te rüzgarla waffle büfesi yangını iş yerlerine sıçradı, söndürüldü. - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te rüzgarla waffle büfesi yangını iş yerlerine sıçradı, söndürüldü.

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Balıkesir Edremit\'te rüzgarla waffle büfesi yangını iş yerlerine sıçradı, söndürüldü.
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınkum Mahallesi kordonundaki waffle büfesinin mutfağında çıkan yangın, sert rüzgarın etkisiyle bitişikteki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

BALIKESİR (AA) — Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir waffle büfesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi kordonunda bulunan bir büfenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sert esen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

İş yeri sahipleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yoğun müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Olay sonucunda zarar gören iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
BalıkesirAltınkumEdremitİtfaiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te rüzgarla waffle büfesi yangını iş yerlerine sıçradı, söndürüldü. - Son Dakika
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