Balıkesir Havran'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Havran'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ayvalık ilçesinden il merkezine giden bir minibüste çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçlara ve ormanlık alana sıçradı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen araç ve personel yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alındı ve çalışmalar devam ediyor.

19.07.2024 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvalık ilçesinden il merkezine giden O.A'nın kullandığı 10 AHA 110 plakalı, içinde 14 yolcu taşıyan minibüste Şapçı mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü O.A'nın aracı yol kenarına park edip yolcuları tahliye etmesinin ardından minibüsteki alevler büyüyerek yolun kenarında bulunan ağaçlara ve ormanlık alana sıçradı.

Yangını söndürmek için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı görevlilerin de yer aldığı ekipler bölgeye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Orman Bölge Müdürlüğüne ait 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 9 uçak, 3 helikopter, 6 dozer, 2 ekskavatör, 1 treyler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 22 araç ve iş makinesinin de yer aldığı toplam 88 araç ile 170 personel yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Balıkesir, Ayvalık, Havran, Acil Durum, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Havran'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 20:21:34. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Havran'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement