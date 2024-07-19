Balıkesir Havran'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvalık ilçesinden il merkezine giden O.A'nın kullandığı 10 AHA 110 plakalı, içinde 14 yolcu taşıyan minibüste Şapçı mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü O.A'nın aracı yol kenarına park edip yolcuları tahliye etmesinin ardından minibüsteki alevler büyüyerek yolun kenarında bulunan ağaçlara ve ormanlık alana sıçradı.

Yangını söndürmek için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı görevlilerin de yer aldığı ekipler bölgeye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Orman Bölge Müdürlüğüne ait 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 9 uçak, 3 helikopter, 6 dozer, 2 ekskavatör, 1 treyler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 22 araç ve iş makinesinin de yer aldığı toplam 88 araç ile 170 personel yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.