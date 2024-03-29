Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 bin kişinin katılımıyla iftar düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 bin kişinin katılımıyla iftar düzenlendi

Balıkesir\'in Sındırgı ilçesinde 10 bin kişinin katılımıyla iftar düzenlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen iftar programına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da programda konuşma yaptı.

29.03.2024 21:35  Güncelleme: 21:36
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla iftar düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde kurulan masalarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar iftar yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, iftar programında yaptığı konuşmada, Sındırgı'nın her alanda birlikteliğiyle örnek olduğunu, bu birlikteliğin de kendilerine güç verdiğini söyledi.

"Doğal şehir" Sındırgı'nın, insanıyla, çevresiyle her şeyiyle doğal olduğunu belirten Uygur, "Bu güzelliklerin içinde yer almaktan, sizlerle bu muhteşem ortamda orucumuzu açmaktan mutluluk duyduk. Sizlerin bu sevgisi ve birlikteliği gücümüze 31 Mart'ta da güç katacak. İnşallah bu memleket için Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'la, Balıkesir'de Yücel Yılmaz'la hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez düzenledikleri toplu iftar programına katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yavaş, "Pandemiyle iftar yemeklerimizi kapı kapı evlere dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımız memnun kaldı. Bunun yanında da geleneklerimizi yaşatalım, toplu iftar yemeğimizi yeniden gerçekleştirelim dedik. Çok şükür muhteşem bir ortam oldu. Allah kabul etsin. Rabb'im bizi sizden, sizi bizden ayrımasın inşallah." ifadesini kullandı.

İftara, eski Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 bin kişinin katılımıyla iftar düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 bin kişinin katılımıyla iftar düzenlendi - Son Dakika
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