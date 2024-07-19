Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Ömerköy Mahallesi'nde bir arazide henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 40 personelle havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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