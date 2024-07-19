Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Ömerköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürmek için 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 40 personel havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

19.07.2024 11:51
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ömerköy Mahallesi'nde bir arazide henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 40 personelle havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangınına Müdahale Ediliyor - Son Dakika

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