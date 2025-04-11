Balıklıgöl'de Gazze İçin Dört Dilde Dua

Balıklıgöl'de Gazze için dört dilde dua

Gazze için bebek cesetleri önünde okunan duaya katılan kadınlar gözyaşlarına boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Balıklıgöl'de Cuma namazı sonrası dört dilde Gazze için okunan dua programına katılan kadınlar gözyaşlarına boğuldu.

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Cuma namazı sonrası Gazze için Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dualar edildi. Dört dilde okunan dua programına binlerce vatandaş katıldı. Dua programına katılan kadınlar, kan rengine boyanmış maket bebek cesetleri önünde gözyaşlarına boğuldu. İsrail'e tepki Filistin'e dua programı, okunan duaların ardından İsrail marka ve ürünlerine yapılan boykot çağrısı ile son buldu.