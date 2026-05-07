Balkanlarda Türk Kültür Mirası Konferansı
Balkanlarda Türk Kültür Mirası Konferansı

07.05.2026 10:25
Trakya Üniversitesinde Türk kültür mirası üzerine konferans düzenlendi, önemli konuşmalar yapıldı.

Trakya Üniversitesinde "Balkanlarda Türk Kültür Mirası Üzerine Değerlendirme" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Balkan coğrafyasındaki Türk kültür mirası ele alındı.

Programın açılışında konuşan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, "Bahar Konferansları" serisinin önemine değindi.

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Güner ise Trakya Üniversitesinin Balkanlar ile olan tarihsel ve kültürel bağlarına dikkati çekti.

Konferansta konuşan Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil, Osmanlı'nın Balkanlar'daki varlığının yalnızca askeri bir süreç olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

İbrahimgil, bu sürecin aynı zamanda bir "medeniyet göçü" olduğunu ifade ederek, 1389 Kosova ve 1453 İstanbul'un fethinin ardından başlayan yerleşim sürecini dört başlık altında değerlendirdi.

Alperenlerin bölgeyi fethe hazırladığını aktaran İbrahimgil, Ahiler ve esnaf teşkilatlarının ekonomik yapıyı güçlendirdiğini, dervişler ve tekkelerin sosyal ve kültürel dokuyu şekillendirdiğini kaydetti.

Program sonunda Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Yılmaz tarafından Prof. Dr. İbrahimgil'e hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

