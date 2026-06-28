Ballıca Mağarası: Doğanın Gizemli İhtişamı - Son Dakika
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Ballıca Mağarası: Doğanın Gizemli İhtişamı

Ballıca Mağarası: Doğanın Gizemli İhtişamı
28.06.2026 11:35
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Tokat'taki Ballıca Mağarası, yaz aylarında artan ziyaretçi ilgisiyle turizm potansiyelini artırıyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde yer alan ve milyonlarca yıl önce oluştuğu belirtilen, ortalama 18 derece sıcaklığa sahip Ballıca Mağarası, yaz sıcağında ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor.

Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitleri, soğan sarkıtları ve farklı jeolojik yapılarıyla dikkati çeken mağara, keşfedilmemiş bölümleriyle de gizemini koruyor. "Havuzlu", "Büyük Damlataşlar", "Çamurlu", "Fosil", "Yarasalı", "Çöküntü", "Sütunlar", "Mantarlı" ve "Yeni" isimli salonlarıyla ziyaretçilere açık bulunan mağara, astım ve KOAH hastalarına iyi geldiği yönündeki görüşlerle de ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, ortalama 18 derece sıcaklığa ve yüzde 54 nem oranına sahip Ballıca Mağarası, yıl boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Bölgede turizmi geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 14 bungalov ve pansiyon hizmete sunulurken, teşhir ve satış alanları iyileştirildi, kafeterya ise büyütüldü. Mağara çevresinde ziyaretçilere alternatif gezi imkanı sunan destinasyonlar da bulunuyor. Mağaraya yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Kaz Gölü ile ilçe merkezinde yer alan Mahperi Hatun Kervansarayı da turistlerin ilgisini çeken noktalar arasında yer alıyor.

"Turizm potansiyeli her yıl artıyor"

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Ballıca Mağarası'nın sadece ilçe için değil Türkiye için de önemli bir doğal miras olduğunu söyledi.

Mağaranın turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını belirten Pervanlar, yaz aylarında ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşandığını ifade etti.

Ballıca Mağarası'nın özgün oluşum yapısına dikkati çeken Pervanlar, "Oluşum olarak dünyada tek sayılabilecek bir mağara. Her yönde farklı oluşumlar var. Yapılan akademik çalışmalar da bunu ortaya koyuyor. Oluşumlar noktasında da dünyadaki mağaralarda şekil olarak bulunabilecek tüm şekiller mevcut. Ballıca Mağarası'nı gezdiğiniz zaman dünyadaki en az beş on mağarayı gezmiş kadar güzellik görmüş oluyorsunuz. Herkesi Ballıca Mağarası'nı görmeye davet ediyoruz. 300 bine yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve bu sayı her yıl yüzde 20 civarında artıyor." diye konuştu.

Pervanlar, mağaranın ziyaretçi sayısının 8-10 yıllık süreçte 1 milyona ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul'dan mağarayı gezmeye gelen Eyüp Erdoğmuş ise yapının etkileyici olduğunu belirterek, "Mağarayı çok etkileyici buldum. Yukarı doğru daha sıcak, aşağıya indikçe daha serin bir yapı var. Bugüne kadar pek çok yeri gezdim burayı bayağı büyük ve etkileyici buldum. Burası farklı bir yer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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