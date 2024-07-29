Baltık Ülkelerinde Şiddetli Rüzgar ve Yağışlar Sonucu Binlerce Hane Elektriksiz Kaldı

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Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'da etkili olan şiddetli rüzgar ve aşırı yağışlar nedeniyle binlerce hane elektriksiz kaldı, ulaşım aksadı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'da fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 200 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Ülkede şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar nedeniyle bazı evler ve arabalar zarar gördü. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Litvanya'da bazı uçuşlar iptal edilirken, ulaşımda da gecikmeler ve aksamalar yaşandı.

Letonya'da da uzmanlar, sağanak nedeniyle su seviyelerinin yükselmeye devam edebileceğini belirterek, başkent Riga'nın içinden geçen Daugava Nehri'nin taşabileceği uyarısını yaptı.

Estonya'nın da güney kesimi fırtınadan etkilenirken, olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.