Bamya: ABD'nin Veto Kararı İsrail'e Hedef Gösterdi

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NEW Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, ABD'nin Gazze'de ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesinin Hamas'a değil, İsrail'e yanlış bir mesaj gönderdiğini belirterek, "14 aydır süren soykırım durdurulmalı mı, durdurulmamalı mı? Bunu tartışıyoruz. Bu süreci durduracak bir karar tasarısını veto etmenin hiçbir açıklaması olamaz." dedi.

Bamya, BMGK'de ABD'nin Gazze'de ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesinin ardından konuştu.

Toplu bir şekilde bir toplumun açlığa maruz bırakılması, zorla yerinden edilmesi ve topraklarının ilhak edilmesinin hiçbir meşruiyeti bulunmadığının altını çizen Bamya, "İsrail, Gazze'de tam olarak bunları yapıyor. Bunlar İsrail'in savaş hedefleri." ifadesini kullandı.

Bamya, İsrail'in bu hedeflerini ateşkes olmadığı için sürdürmeye devam ettiğine dikkati çekerek, İsrail'in saldırılarıyla esirleri serbest bırakmayı değil, Filistin topraklarını ele geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

"Bu odada kimse bunun aksini iddia edemez, ateşkes sağlanması hayat kurtaracaktır." diyen Bamya, bu kadar ölüm ve yıkımın ardından koşulsuz ateşkes istemeyenlerin amacının ne olduğunun sorgulanması gerektiğini belirtti. Bamya, "Her şey çözülene kadar öldürmelerin devam mı etmesini istiyorlar?" diye konuştu.

"İsrail için farklı bir BM Şartı mı var?"

Bamya, BM'nin tüm değerlerini göz ardı etmenin ne anlam taşıdığını, bunun İsrail'in eylemlerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalmamasıyla sonuçlandığını belirterek, Filistinlilerin ölümünü ve çektikleri acıları izlemeye alışmamak gerektiğini dile getirdi.

Filistinli oldukları için bu vahşetin "daha az şok edici" olmaması gerektiğinin altını çizen Bamya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki bazıları için yanlış uyruk, din ya da deri rengine sahibiz. Ancak biz de insanız ve insan gibi muamele görmeliyiz. İsrail için farklı bir BM Şartı mı var? Farklı bir uluslararası hukuk sistemi mi var? Onların öldürme ve bizim de sadece ölme hakkımız mı var?"

Bamya, BM Şartı'nın barış ihlali ve saldırılara karşı tedbir alınmasını öngören 7. bölümüne de değinerek, "BM Güvenlik Konseyi'nin BM Şartı'nın 7. bölümünün aktive edilmesi için İsrail daha ne yapmalı?" diye sordu.

"Filistinli hayatlar kurtarmaya değmez mi yoksa İsrail'in öldürme izni mi var?"

BMGK'nin açık ve inkar edilemez bir şekilde İsrail'in tüm bir milleti yok etme çabasıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Bamya, "Filistinli hayatlar kurtarmaya değmez mi yoksa İsrail'in öldürme izni mi var? Hangisi?" sorularını yöneltti.

Bamya, diplomatik girişimlerin başarılı olması halinde bu noktaya gelinmeyeceğini belirterek, İsrail'in tüm niyetini belli etmesine rağmen BMGK'de (ABD vasıtasıyla) veto hakkına sahip olduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

ABD'nin esirler serbest bırakılmadan koşulsuz ateşkesi desteklemeyeceğine atıfta bulunan Bamya, "Peki şimdi esirler serbest bırakılıyor mu? Bu savaş esirleri de öldürüyor, tüm bir milleti de yok ediyor. Ne zaman yeterli olacak? Ne zaman artık ateşkes zamanı diyeceğiz?" ifadesini kullandı.

"Bu veto, İsrail'e planlarını aynen uygulamaya devam edebileceği mesajını veriyor"

Bamya, ABD'nin karar tasarısının "Hamas'a tehlikeli bir mesaj gönderdiği" iddiasına ilişkin ise bunun doğru olmadığını, esasen vetonun İsrail'e tehlikeli bir mesaj gönderdiğini savundu.

"Bu veto, İsrail'e planlarını aynen uygulamaya devam edebileceği mesajını veriyor." diyen Bamya, bunun verilebilecek en kötü mesaj olduğunu söyledi.

Bamya, "14 aydır süren soykırım durdurulmalı mı, durdurulmamalı mı? Bunu tartışıyoruz. Bu süreci durduracak bir karar tasarısını veto etmenin hiçbir açıklaması olamaz." dedi.

Tüm ülkelere "yaşam, özgürlük ve barış için" dayanışma göstermeleri çağrısında bulunan Bamya, "Biz hiçbir zaman hiçbir sivile zarar gelmesini desteklemedik." diye konuştu.