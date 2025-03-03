Bandırma Belediye Başkanı, Wushu Şampiyonu Sporcuları Ağırladı

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(BALIKESİR)- Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, wushu branşında şampiyonluk ve derece kazanan sporcuları ağırladı.

Minik ve genç wushu sporcuları ile antrenörleri Veli Sağkol, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret etti.

Wushu branşında şampiyonluk ve derece kazanan sporcular, belediye ziyareti sırasında, elde ettikleri başarıları ve gelecek hedeflerini paylaştı. Başkan Mirza, sporculara ve antrenörlerine hediye takdim ederek, Bandırma'nın spor alanındaki gelişimine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

"Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Mirza, "Evlatlarımızın azmi, disiplini ve başarısı hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bandırma Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.