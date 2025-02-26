Bandırma'da Çocuklar İçin Eğlenceli Tiyatro Etkinliği - Son Dakika
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Bandırma'da Çocuklar İçin Eğlenceli Tiyatro Etkinliği

Bandırma Belediyesi ve Eti Çocuk Tiyatrosu iş birliğiyle düzenlenen tiyatro etkinliği, çocuklara keyif dolu anlar yaşattı. Etkinlik, kültürel ve sanatsal yönlerden çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

26.02.2025 11:24  Güncelleme: 11:50
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(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi ve Eti Çocuk Tiyatrosu iş birliğiyle düzenlenen tiyatro etkinliği, minik izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Çocuklara sanat sevgisini aşılamak ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Bandırma Belediyesi ve Eti Çocuk Tiyatrosu, Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi'nde çocuklar için sahneye çıktı. Oyun, çocuklara eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan renkli sahneleriyle beğeni topladı. Minikler, interaktif gösterilerle tiyatronun büyüleyici dünyasına adım atarken, aileleri de bu özel anlara tanıklık etti.

Belediye yetkilileri, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler dağıtılırken, veliler de organizasyon için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bandırma Belediyesi, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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