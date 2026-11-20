Bandırma'da kediyi darbeden şüpheli tutuklandı, kedi sol gözünü kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine Bandırma'da gözaltına alınan şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Bandırma'daki tedavi merkezinde tedavisi süren kedinin vücudunda kırıklar olduğu ve sol gözünü kaybettiği öğrenildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kediyi darbeden şüpheli tutuklandı.
Bandırma'da bir kedinin darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinde tedavisi devam eden kedinin vücudunda kırıkların bulunduğu ve sol gözünü kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?