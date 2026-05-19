Bandırma Gemi Müzesi\'ne Yoğun İlgi

19.05.2026 19:45
Her yıl yüz binlerce ziyaretçi çeken müze, Milli Mücadele ruhunu yaşatıyor ve beğeniliyor.

BANDIRMA Vapuru'nun bire bir ölçülerde inşa edilen müzesi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Vatandaşlar, müzeyi çok beğendiklerini ve tekrar geleceklerini söyledi.

Bandırma Vapuru'nun bire bir replikası olarak inşa edilen Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle müzeyi ziyaret edenlerin sayısı arttı. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, 'Milli Mücadele' ruhunu yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. 2001'de yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da hizmete giren müzede, vapurun orijinaline sadık kalınarak yapılan canlandırmalar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Müzede, Mustafa Kemal Paşa ve kurmayların toplantı halindeki bal mumu heykelleri yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolculuğunu geçirdiği odada, döneme ait ceviz ağacından masa, sandalyeler ve 110 yıllık ceylan derisi üzerine çizilmiş Karadeniz haritası sergileniyor. Aynı odada bulunan ve Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı saat olan 08.00'i gösteren pirinç saat de dikkat çekiyor. Geminin kaptan köşkünde ise kaptan İsmail Hakkı Durusu, ikinci kaptan Tahsin Kaptan ve şifre katibinin canlandırmaları görülüyor. Geminin alt katında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatağı, radyosu ve Milli Mücadele'yi anlatan fotoğraf sergisi ile özel eşyaları ve kıyafetleri yer alıyor. Bandırma Gemi Müzesi haftanın 7 günü, saat 08.00'den akşam 19.00'a kadar ziyaretçi ağırlıyor.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar çok beğendiklerini, tekrar geleceklerini ve kurtuluş mücadelesinin başladığı Samsun'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA

