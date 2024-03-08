Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu, Manyas\'ta Kadınlar Günü etkinliği düzenledi

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Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı.

Borsanın kadın girişimcileri malzemelerle mahalleye giderek, 35 kadınla kapı süsleri yaptı. Süsler, mahalleli kadınlar tarafından evlerinin kapılarına asıldı.

Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Melike Çömez, etkinlikle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Borsa olarak kadınlarımızla bu anlamlı günde bir araya gelmekten çok mutluyuz. Kadın Girişimciler Kurulu olarak bölgemizde kadınlarımıza yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, çalışma hayatının içinde olmaları için stratejiler geliştirmek ve bunu topluma ulaştırmak yapılabileceklerimiz arasında yer almaktadır. Bu noktada gayretlerimizi tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Bu süreçte özveriyle çalışan ve hassasiyet gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kocagöl Mahallesi'nde gerçekleştirilen workshop etkinliğine ilgi gösteren kadınlarımıza teşekkür ediyoruz."