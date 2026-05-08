Bando Konseri SAHA Expo\'da Alkışlandı

BİRİNCİ Ordu Bölge Bando Komutanlığı, SAHA EXPO 2026 kapsamında gerçekleştirdiği konserle ziyaretçilerden alkış aldı.

İstanbul SAHA Expo 2026 Fuarı'nda sahne alan Birinci Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi marş ve çeşitli eserleri seslendirdi. Performans sırasında bando şefi, izleyiciler arasında bulunan turist bir kadını sahneye davet ederek orkestrayı yönetmesi için baton verdi. Kadının kısa süreli orkestra şefliği yapması izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Daha sonra küçük bir kız çocuğu da orkestrayı yönetmek üzere sahneye çağrıldı. O anlar fuar alanındaki ziyaretçiler tarafından alkışlandı.