Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid: Dünya, Gazze'de ve başka yerlerde savaşlardan ve çatışmalardan kurtulmalı - Son Dakika
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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid: Dünya, Gazze'de ve başka yerlerde savaşlardan ve çatışmalardan kurtulmalı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid: Dünya, Gazze\'de ve başka yerlerde savaşlardan ve çatışmalardan kurtulmalı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, iklim sorunlarıyla birlikte İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değindi. Hasina, dünyanın savaşlardan, çatışmalardan ve sivillerin öldürülmesinden kurtulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, anlamsız silahlanma yarışının durması ve kaynakların iklim değişikliğiyle mücadele için kullanılması gerektiğini vurguladı. ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry ise aynı panelde yaptığı konuşmada, küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması ve net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Bangladeş'in iklim değişikliğine karşı savunmasız bir ülke olduğu ve 2050'ye kadar her 7 Bangladeşliden birinin iklim değişikliği nedeniyle yerinden olabileceği tahmin ediliyor.

16.02.2024 20:49  Güncelleme: 20:50
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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin " Dünya, Gazze'de ve başka yerlerde savaşlardan ve çatışmalardan kurtulmalı." dedi.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansında (MSC 2024), "Cepten Gezegene: İklim Finansmanının Büyütülmesi" panelinde konuşan Hasina, iklim sorunlarının yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değindi.

Hasina, "Dünyanın savaşlardan, çatışmalardan, Gazze'nin yanı sıra başka yerlerde gördüğümüz gibi sivillerin, özellikle de kadın ve çocukların öldürülmesinden kurtulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Anlamsız silahlanma yarışının durması" gerektiğine işaret eden Hasina, kaynakların bu yönde harcanması yerine iklim değişikliğiyle mücadele için kullanılmasını istedi.

İklim değişikliğiyle mücadeleye daha fazla mali destek sağlanması çağrısı

ABD'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry de aynı panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadele yollarına değindi.

Söz konusu mücadele için küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması hedefine ve 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak için yapılacak çalışmaların 10 yılda hızlanması gerektiğini ifade eden Kerry, bu çalışmaların bilime uygun şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kerry, gelişmiş ülkelerin bu mücadeleye daha fazla mali katkı sağlaması çağrısında bulundu.

Bangladeş ve iklim değişikliği

Kasırga, sel ve fırtına gibi doğal afetlerin yanı sıra kuraklık ve sıcak hava dalgaları, Bangladeş'i iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkelerden biri haline getiriyor.

2050'ye kadar her 7 Bangladeşliden birinin iklim değişikliği nedeniyle yerinden olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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