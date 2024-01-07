 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bangladeş'te Avami Birliği partisi genel seçimleri kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bangladeş'te Avami Birliği partisi genel seçimleri kazandı

Bangladeş'te bugün düzenlenen genel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Avami Birliği partisi kazandı. Seçime katılım oranının düşük olduğu ve muhalefet partilerinin boykot ettiği seçimde, Avami Birliği partisi Mecliste 189 sandalye kazandı. Başbakan Şeyh Hasina Vecid, destekçilerinden kutlama yapmamalarını istedi. Seçimde olaylar yaşandı ve bir kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş\'te Avami Birliği partisi genel seçimleri kazandı
07.01.2024 - 22:11,
Abone Ol

Bangladeş'te bugün düzenlenen genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Avami Birliği partisi kazandı.

Bangladeş Seçim Komisyonunca açıklanan verilere göre, ülkede düzenlenen 12'nci genel seçimin resmi olmayan ön sonuçları doğrultusunda Avami Birliği partisi Mecliste 189 sandalye kazanırken, bağımsız adaylar 60 sandalyenin sahibi oldu.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, destekçilerinden kutlama yapmamalarını istedi.

Ülkede seçime katılım oranının yalnızca yüzde 40 olduğu, bu durumun, seçimin muhalefet partilerince boykot edilmesinden kaynaklandığı bildirilmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in liderliğindeki Avami Birliği partisinin adaylarının katıldığı 12'nci genel seçimi, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi boykot kararı almıştı.

Seçimdeki olaylar

Seçim Komisyonu yetkililerinin, seçim güvenliği için ülkede kurulan 42 bine yakın oy verme noktasında yaklaşık 800 bin emniyet gücü görevlendirildiğini açıklamasına rağmen, seçimde olaylar çıkmıştı.

Polis yetkilileri, Munshiganj bölgesinde, Avami Birliği partisinden bir kişinin bağımsız adayı destekleyenlerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Seçim Komisyonu yetkilileri, 37 oy verme noktasında çıkan olaylarda gözaltına alınan kişiler olduğunu açıklamıştı.

Chittagong kentinde seçimi boykot eden ana muhalefetteki BNP üyeleri, 48 saatlik grev için toplanmış, polis ile parti üyeleri arasında arbede yaşanmıştı.

Hükümet karşıtı protestolar

Bangladeş'te, polisin 28 Ekim 2023'te Başbakan Hasina'nın istifası talebiyle yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim 2023'te de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını, genel seçim yapılana kadar da geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep etmişti.

Hasina ise tekrar başbakan olmayı umarak Anayasa'da belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini dile getirmişti.

Ana muhalefetteki BNP, bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla 48 saatlik greve gidileceğini ilan etmişti.

Bangladeş'te 1996'da ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Hasina, 2009'da ikinci kez iktidara gelmesinin ardından 2014 ve 2018 seçimlerinde de iktidarını korudu. Hasina, ülkesinin içinde bulunduğu "siyasi kargaşa" ve "ekonomik zorluklara" karşın beşinci kez başbakanlık koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bangladeş, Cemaat, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Avami Birliği partisi genel seçimleri kazandı - Son Dakika


23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti: Ne isteniyorsa yapıyorum Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti: Ne isteniyorsa yapıyorum
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:18
Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı

Son Dakika
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:18 Yaşlı kadın boğazı kesilerek katledildi, komşusu gözaltına alındı
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 23:10:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'te Avami Birliği partisi genel seçimleri kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement