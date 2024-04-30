Bangladeş'te Kavurucu Sıcaklar Nedeniyle 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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DAKKA, 30 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te kavurucu sıcaklar nedeniyle bir hafta içinde 8'i erkek, 2'si kadın olmak üzere en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetin Salı günü yaptığı açıklamada, Güney Asya ülkesini etkisi altına alan ve art arda gelen sıcak hava dalgalarından kaynaklanan tehlikeler vurgulandı.

Bangladeş şu anda son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle boğuşuyor.

Ülkedeki ilk ve orta dereceli okullarda Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar eğitime ara verildi.