Bangladeş'te Kavurucu Sıcaklar Nedeniyle 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bangladeş'te Kavurucu Sıcaklar Nedeniyle 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te son bir hafta içinde kavurucu sıcaklar nedeniyle 8'i erkek, 2'si kadın olmak üzere en az 10 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgalarının tehlikesine dikkat çekti. Bangladeş, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor ve okullarda eğitime ara verildi.

30.04.2024 14:58
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DAKKA, 30 Nisan (Xinhua) -- Bangladeş'te kavurucu sıcaklar nedeniyle bir hafta içinde 8'i erkek, 2'si kadın olmak üzere en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetin Salı günü yaptığı açıklamada, Güney Asya ülkesini etkisi altına alan ve art arda gelen sıcak hava dalgalarından kaynaklanan tehlikeler vurgulandı.

Bangladeş şu anda son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle boğuşuyor.

Ülkedeki ilk ve orta dereceli okullarda Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar eğitime ara verildi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Kavurucu Sıcaklar Nedeniyle 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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