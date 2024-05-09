Bangladeş'te Nisan Ayından Bu Yana 35 Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bangladeş'te Nisan Ayından Bu Yana 35 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Bangladeş\'te Nisan Ayından Bu Yana 35 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te nisan ayından bu yana 35'i çiftçi 74 kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, vatandaşlara yıldırım çarpmasından korunmak için bilgilendirme ve uyarılar yaptı.

09.05.2024 18:05
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Bangladeş'te nisan ayından bu yana 35'i çiftçi 74 kişinin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'te yetkililer, nisan ayında 31 kişinin, mayısta ise şimdiye kadar toplam 43 kişinin, yıldırım çarpması sonucu öldüğünü duyurdu.

Mayısta bir gün içerisinde yıldırım çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği belirten yetkililer, Nisan ayından bu yana 35'i çiftçi toplam 74 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, vatandaşlara yıldırım çarpmasından korunmak için bilgilendirme ve uyarılar yaptı.

Kaynak: AA

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