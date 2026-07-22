Bangladeş'ten İkili Görüşmeler - Son Dakika
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Bangladeş'ten İkili Görüşmeler

22.07.2026 18:18
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Bangladeş Dışişleri Bakanı, Manila'da önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ikili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

The Daily Star gazetesinin Bangladeş Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rahman, Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan ASEAN Bölgesel Forumu kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi.

Bangladeş ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine değinilen görüşmede, Rubio, Rahman'ı Birleşmiş Milletler (BM) 81. Dönem Genel Kurul Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ederken, Rahman da Rubio'yu ülkesini ziyaret etmeye davet etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ile yapılan görüşmede, taraflar, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) Myanmar'a gönüllü ve güvenli geri dönüşü, yatırım, enerji ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı.

Rahman'ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinde de ikili, enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda anlaşırken, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilere değinildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'ten İkili Görüşmeler - Son Dakika

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