Bangsamoro'da geçici dönem kapandı, Macacua 51 oyla başbakanlığa seçildi - Son Dakika
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Bangsamoro'da geçici dönem kapandı, Macacua 51 oyla başbakanlığa seçildi

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Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde 7 yılı aşan geçici yönetimin ardından Abdulraof Macacua 51 oyla başbakan seçildi; rakibi Murad Ebrahim 27 oy aldı. Yetkililer seçimin seçilmiş hükümete geçişi simgelediğini belirtti; Macacua yemin ederek göreve başladı.

Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao'da bulunan Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM), 7 yılı aşan geçici yönetimin ardından başbakanını seçti.

Konuya ilişkin resmi açıklamaya göre, Bangsamoro Parlamentosunun bölge başkenti Cotabato şehrinde düzenlenen 80 üyeli ilk Genel Kurul oturumunda Abdulraof "Sammy Gambar" Macacua 51 oy alırken, rakibi Murad Ebrahim 27 oy aldı. Bir parlamento üyesi çekimser oy kullanırken diğer bir üye oturuma katılmadı.

Oy çoğunluğunu kazanan Macacua, bölgenin başbakanı seçildi.

Bölgesel yetkililer, bu seçimin 7 yılı aşkın süren geçici yönetimden seçilmiş bir hükümete geçişi simgelediğini belirtti.

Parlamento ayrıca Amer Zaakaria "Mikee" Rakim'i, 51 oyla meclis başkanı seçti.

Oylamanın ardından her iki yetkili de yemin ederek görevlerine başladı.

14 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından 80 milletvekilinden 79'u bu sabah yemin etti. Macacua'nın liderliğindeki Bangsamoro Federalist Partisi ise seçimlerde 16 sandalye kazandı.

Yeni parlamento, 40 bölgesel parti temsilcisi, 32 bölge temsilcisi ve 8 sektörel temsilciden oluşuyor.

Kaynak: AA
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