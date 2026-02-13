Banka Hesabı Kiralama Tehlikesi - Son Dakika
13.02.2026 16:15
Merzifon Başsavcılığı, banka hesabı kiralama dolandırıcılığına karşı gençleri uyardı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşlara "banka hesabı kiralama" yoluyla işlenen suçlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda özellikle 18-30 yaş arası gençlerin, "kolay para", "sadece hesabını ver", "hiçbir sorumluluğun yok" gibi vaatlerle banka hesabı kiralama tuzağına düşürüldüğü, söz konusu durumun ağır cezai ve hukuki sonuçlara yol açabilen ciddi bir suç zincirinin parçası olduğu belirtildi.

Bu tür girişimlerin vakit kaybedilmeden adli makamlara bildirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu hesaplar çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında kullanılıyor. Gençleri, "Sadece 1-2 gün kullanacağız. Hesap senin ama sorumluluk bizde. Yaptığımız iş yasal. Zaten herkes hesabını veriyor. Kartlarım kayboldu, çalındı dersin, bir şey olmaz" gibi vaatlerle ikna ediyorlar. Dolandırıcılık, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılama yapılmaktadır. Sicil bozulur, kamu ve özel sektörde iş bulmakta sorun yaşanır. 'Ben bilmiyordum' demek kurtarmaz. Banka hesabı kimliğin gibidir, kimseye verilmez. Kolay para kazanma diye bir şey yoktur. Resmi niteliği bulunmayan sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri üzerinden burs, faizsiz kredi, kripto para, yüksek kazançlı yatırım ve evden çalışma gibi vaatlerle oluşturulan içeriklere karşı da vatandaşlar dikkatli olmalıdır."

Kaynak: AA

