05.05.2026 22:30
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, terörsüz Türkiye sürecindeki tıkanıklıkları aşacaklarını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Süreçte bazı tıkanıklıklar yaşanıyor şu anda. ve biz bu tıkanıklıkların aşılması için elimizden gelen her türlü çabanın içindeyiz. Şu çok net bilinmeli ki, barış nehri akacak. Akan bir nehre akan bir suya hangi taşı koyarsanız koyun o su, o taşı aşar" dedi.

Van'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde miting düzenlendi. Yürüyüş ile başlayan programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van milletvekilleri Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mahmut Dindar, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, DEM Parti Van il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Mitingin yapılacağı alanda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Kent Meydanına düzenlenen mitingde konuşan Hatimoğulları, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şöyle konuştu:

"Süreç konusu biliyorsunuz 1,5 yılı aşkındır Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı çağrıyla Barış ve Demokratik Toplum süreci başlamış durumda. Ama sizler de takip ediyorsunuz. Süreçte bazı tıkanıklıklar yaşanıyor şu anda. ve biz bu tıkanıklıkların aşılması için elimizden gelen her türlü çabanın içindeyiz. Şu çok net bilinmeli ki, barış nehri akacak. Akan bir nehre akan bir suya hangi taşı koyarsanız koyun o su, o taşı aşar. ve şimdi bu sürece eğer birileri taş koymaya kalkıyorsa bilsinler ki halkın gücü o taşı oradan kaldıracak. ve biz bunu mutlaka aşacağız."

Hatimoğulları konuşmasında Gülistan Doku için yapılan çalışmaların aynı şekilde Rojin Kabaiş içinde yapılması ve cinayetinin aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Haber: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

