Barolar'dan Bakan Gürlek'e Tepki

14.02.2026 23:21
80 baro, Adalet Bakanı Gürlek'in tutuklu avukat görüşmelerine yönelik değişiklik açıklamasını kınadı.

(ANKARA) - 80 baro, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tutuklu-hükümlü avukat görüşmelerine ilişkin mevzuat değişikliği yapılacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Baroların ortak açıklamasında, savunma hakkının sınırlandırılmasının hukuk devletine zarar vereceği vurgulandı.

Baroların ortak açıklamasında, Adalet Bakanı'nın tutuklu kişilerin avukatlarıyla uzun süreli görüşmeler gerçekleştirebildiğine ve bu yolla çeşitli not ve talimatların dışarıya çıkarılabildiğine ilişkin sözlerine yer verilerek, bu konuda mevzuat değişikliği yapılacağı yönündeki beyanların kaygı verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Adalet Bakanı sayın Akın Gürlek katılmış olduğu bir televizyon programında; 'Tutuklu kişilerin Avukatları müvekkilleriyle sürekli görüşme sağlayabiliyorlar. Örneğin bir Avukat sabah 8'de giriş yapıyor ve gece 24.00'da çıkış yapıyor. Tutuklu şahıs tüm notlanını tüm açıklamalarını tüm talimatlarını Avukatı aracılığıyla dışarı çıkarabiliyor. Mevzuat boşluğumuz var. Bu konuda Adalet Bakanı olur olmaz gerekli talimatları verdim. Meclisimizin gündemine getireceğiz. Mevzuat değişikliği yapılacak' şeklinde ifadelerde bulunmuştur."

İnsanlığın tarihsel gelişim süreciyle paralel olarak ilerleyen savunma hakkı, güçlü bir tarihsel arka plana sahip olduğu gibi daha da geliştirilmesi konusunda tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Uluslararası sözleşmeler, uluslararası yargı kararları ve ulusal yüksek yargısal organlar her fırsatta savunma hakkının geliştirilmesi konusunda düzenleme yapmakta, içtihatlar oluşturmaktadır. Soruşturmaya başlandığı andan kişilerin özgürlüğüne kavuştuğu ana kadar her türlü sınırlamaya karşı bireylerin yegane önemli temsilcisi ve yardım edeni avukatlardır. Özgürlüğü sınırlanan bireylerin hem duydukları hukuki hizmet ihtiyacı hem de dışarıdaki hayat ile bağlantı noktasında avukatlık mesleği büyük bir yaşamsal önemi ifade etmektedir.

Unutmayalım özgürlüğü sınırlanan insanlar, köle değil bireydirler. İfade hürriyeti ve savunma gibi temel haklara sahiptirler. Bu haklara dokunmanın insanın maddi ve manevi bütünlüğüne zarar vermesi kaçınılmazdır. Yine söz konusu açıklamada, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmanın temsilcisi avukatları yok sayan ve adeta hedef alan açıklamaları kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Barolar olarak; insan haklarını koruma ve savunma yükümlülüğümüz çerçevesinde bu söylemlere katılmadığımızı, böylesi düzenlemelerin hukuk devletine ve bağımsız savunmaya zarar vereceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Gürlek, Güncel, Son Dakika

