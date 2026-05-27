Barrack'tan Kurban Bayramı Kutlaması

(ANKARA) - ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı.

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Kurban Bayramı'nda, devam eden çatışmalar ve zorluklar ortasında, barış, hoşgörü ve umut bizi birleştirebilir. Merhamet ve anlayış, yıkım değil diyalog yoluyla uçurumları köprülesin. Dünyaya barış ve huzur diliyorum. Kurban Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.