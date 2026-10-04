Barselona'da sağanakta 2 kişi öldü, Katalonya'da 5 binden fazla acil müdahale yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barselona'da sağanakta 2 kişi öldü, Katalonya'da 5 binden fazla acil müdahale yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya genelini etkileyen şiddetli yağışlar Barselona'da 2 kişinin ölümüne yol açtı. Katalonya'da kırmızı alarm verilirken 5 binden fazla acil müdahale yapıldı, tren ve metro seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

İspanya'nın genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu ülkenin doğusundaki Barselona'da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Katalonya özerk yönetimi, dün akşamdan bugün öğle saatlerine kadar "kırmızı" alarm ilan edip, bölgedeki tüm vatandaşlara uyarı mesajları gönderdi.

Barselona'nın Tordera ilçesinde bir duvarın çökmesi sonucu 65 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri de Barselona'nın Montornes ilçesinde bir kişinin öldüğünü, Pineda de Mar'da derenin taşması sonrasında bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Yağışlar sonucu Acil Yardım ekiplerinin 5 binden fazla müdahalede bulunmak zorunda kaldığı Barselona başta, Katalonya'nın farklı bölgelerinde tren ve metro ulaşımında ciddi aksamalar yaşandığı, bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Sanchez'den "halka gereksiz seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, şiddetli yağmurların Katalonya'da, özellikle 2 kişinin hayatını kaybettiği Barselona'da çok zor bir duruma yol açtığını belirtti.

Başbakan Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerin aileleri ve dostlarına başsağlığı mesajı ileterek, halktan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını ve acil durum süresince resmi kanallardan gelen talimatlara uymalarını, ihtiyatlı hareket etmelerini istedi.

Katalonya Su Ajansı (ACA), Ridaura Nehri'nin Santa Cristina d'Aro bölgesindeki debisinin saniyede 300 metreküpe ulaştığını ve 100 yıllık tekerrür periyoduna eşdeğer eşiği aştığını bildirdi.

Şiddetli yağışlar sebebiyle Albacete kentinde de 3 Ekim'de bir kişi ölmüştü.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerAcil DurumBarselonaİspanyaGüncelUlaşımDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
12:30
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:01:28. #7.12#
SON DAKİKA: Barselona'da sağanakta 2 kişi öldü, Katalonya'da 5 binden fazla acil müdahale yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei