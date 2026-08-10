Bartın'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
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Bartın'da Denize Girmek Yasaklandı

Bartın\'da Denize Girmek Yasaklandı
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Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bartın'da 19 plajda denize girmek yasaklandı, 37 kişi kurtarıldı.

BARTIN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Dün yasağa rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 37 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Kentte kuvvetli rüzgar nedeniyle dün ve bugün 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığının 29 derece olduğu kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı. Bugün İnkumu'na gelen bazı tatilciler dalga boyunun 1,5 metreye ulaştığı alanlarda cankurtaranların uyarılarına rağmen denize girmeye devam ettikleri görüldü. Yasağa rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kilometrelik kumsalı bulunan İnkumu'ndaki 32, İl özel idaresine bağlı 7 sahildeki 5 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güvenlik, Bartın, Güncel, Son Dakika

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