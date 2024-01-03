Bartın\'da Sabah Saatlerinde Etkili Olan Sis Ulaşımı Yavaşlattı

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BARTIN'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düşerken, ulaşım yavaşladı.
Bartın'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi. (DHA)
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