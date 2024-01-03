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Bartın'da Sabah Saatlerinde Etkili Olan Sis Ulaşımı Yavaşlattı - Son Dakika
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Bartın'da Sabah Saatlerinde Etkili Olan Sis Ulaşımı Yavaşlattı

Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düşerken, Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak yollarında sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

03.01.2024 - 10:12,
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BARTIN'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düşerken, ulaşım yavaşladı.

Bartın'da sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Bartın- Karabük ve Bartın- Zonguldak yollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Polis, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi. (DHA)

Bartın\'da Sabah Saatlerinde Etkili Olan Sis Ulaşımı Yavaşlattı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da Sabah Saatlerinde Etkili Olan Sis Ulaşımı Yavaşlattı - Son Dakika
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