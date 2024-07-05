Başakşehir'de Kamyonete Çarpan Midibüsün Sürücüsü Yaralandı

Başakşehir'de otoyolda seyir halindeyken kamyonete çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde Ankara istikametine giden 34 HYH 549 plakalı midibüs, aynı istikamette ilerleyen 34 EIA 13 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan midibüsün şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yüzünden otoyolun üç şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı yolda araç yoğunluğu oluştu.
Yoldaki trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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