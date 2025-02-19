Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
İlçede kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 60 santimetreye çıktı.
Kar yağışının ardından Belediye, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.
Son Dakika › Güncel › Başçiftlik Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 60 Santimetre - Son Dakika
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