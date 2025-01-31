Başında Başka Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Hamile Kadın: 'O Gün Az Daha Ölüyordum' - Son Dakika
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Başında Başka Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Hamile Kadın: 'O Gün Az Daha Ölüyordum'

Başında Başka Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Hamile Kadın: \'O Gün Az Daha Ölüyordum\'

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, yaşadığı korku dolu anları paylaştı. Saldırı sırasında çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan Kaya, köpek sesi duyduğunda korktuğunu ve dışarı çıkmakta zorlandığını söyledi.

31.01.2025 16:08  Güncelleme: 16:13
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ANKARA'da başıboş köpeklerin saldırısından çevredekilerin yardımıyla kurtulan 5 aylık hamile İpek Kaya (24), "Köpek sesi duyduğumda çok korkuyorum. Kulaklarımı kapatıyorum. Dışarı çıkamıyorum" dedi.

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen olayda; hastaneye gitmek üzere evden çıkan 3 çocuk annesi İpek Kaya, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Korku dolu anlar yaşayan Kaya, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, 5 aylık hamile Kaya, saldırıyı yara almadan atlattı. Hastanede yapılan kontrolde bebeğinin durumunun iyi olduğu belirlenen Kaya, köpeklerin arasında kaldığı sırada çok korktuğunu söyledi.

'O GÜN AZ DAHA ÖLÜYORDUM'

Kontrolü olduğu için hastaneye gitmek üzere evden çıktığı sırada köpeklerin arasında kaldığını belirten Kaya, "2 köpek önümü kesti. Önümden bir abla geçti 'Bir şey yapmaz, ben de geçeyim' dedim. Köpeklerden bir tanesi havladı, sonra bir baktım, bir sürü köpek geldi. Eteğimle kendimi savundum. Bayağı savundum, bağırıyorum, çağırıyorum. Çocuklarım yanımda olsaydı ne yapacaktık? O gün az daha ölüyordum. Yardıma gelenlerden Allah bin kere razı olsun. Onlar gelmeseydi, şu an burada olmazdım. Köpek sesi duyduğumda çok korkuyorum. Kulaklarımı kapatıyorum. Dışarı çıkamıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başında Başka Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Hamile Kadın: 'O Gün Az Daha Ölüyordum' - Son Dakika

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