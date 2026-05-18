Başkale\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

VAN'ın Başkale ilçesinin İran sınırında, kar nedeniyle kapalı olan yolların açılması için çalışma yürütülüyor. Askeri üs bölgeler ile sınırdaki Esenyamaç Mahallesi'nin yolunun açılması için ekipler, yer yer 3 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

Başkale'nin İran sınır hattında bulunan Esenyamaç Mahallesi ile karakol ve askeri üs bölgelerinin yolu, mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Başkale Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı bölgede yolu açmak için çalışıyor. Ekiplerin, geceli gündüzlü sürdürdükleri çalışmalarda mahalle karakol ve üs bölgelerinin yollarının yeniden ulaşıma açılması çalışmalar sürüyor. Yetkililer, kapalı olan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.