Başkale\'de Mayıs\'ta Karla Mücadele

Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Başkale Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, mayısta da karla mücadele ediyor.

Ekipler, İran sınırında bulunan Koru, Erenler ve Meydan mahalleleri ile askeri üs bölgelerinin yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu 3 bin 500 rakımlı bölgede mesai yapan ekipler, yolları ulaşıma açtı.