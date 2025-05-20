Başkale\'de Yüzme Yarışması Finali Yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışmasının finali yapıldı.

Başkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçedeki kapalı yüzme havuzunda yapılan yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, çekişmeli geçen yarışmanın finalini tribünden izleyerek öğrencilere destek verdi.

Öğrencileri kutlayan Erdoğan, dereceye girenlere ödüllerini verdi.