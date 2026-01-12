Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Karaveliler Mahallesi Sakinlerini Dinledi - Son Dakika
Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Karaveliler Mahallesi Sakinlerini Dinledi

12.01.2026 14:04  Güncelleme: 15:23
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaveliler Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve gelecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaveliler Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi, mahalleye yönelik çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Balaban, Yuntdağı'nda bulunan Karaveliler Mahallesi'ni ziyaret etti. Karaveliler Mahallesi kıraathanesinde vatandaşlarla sohbet eden Balaban'a, Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Karaveliler Mahalle Muhtarı Ramazan Budak eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalleye yapılan çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Balaban, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek not aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balaban, vatandaşlarla birebir temasın önemine dikkati çekerek, "Mahallelerimizi yerinde ziyaret ederek hemşehrilerimizle yüz yüze konuşmak, ihtiyaçları doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli. Karaveliler Mahallemizde de vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini aldık. Ortak akılla, Karaveliler'e ve Yuntdağı bölgesine değer katacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Balaban, mahallede yaptığı incelemelerin ardından Karaveliler Mahallesi'nden ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karaveliler, Politika, Balaban, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:05
