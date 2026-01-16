Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 100. Yıl İstiklal İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 100. Yıl İstiklal İlkokulu öğrencilerini, karne gününde yalnız bırakmadı. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini veren Çırpanoğlu, "çocukların yüzündeki tebessümün her şeye değer" olduğunu söyledi.

Karne dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Çırpanoğlu, eğitimin önemine vurgu yaparak,"Evlatlarımızın karne heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yoğun bir temponun ardından güzel bir dinlenmeyi hak ettiler. Tüm öğrencilerimizin, aileleriyle birlikte huzurlu, eğlenceli ve verimli bir ara tatil geçirmelerini temenni ediyorum. Bizler, Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman eğitimin ve öğrencilerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Törenin ardından öğretmenler ve okul yönetimiyle de bir araya gelen Başkan Çırpanoğlu, eğitim camiasına emekleri için teşekkür etti.