Başkan Dal, Taşkın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkan Dal, Taşkın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

Başkan Dal, Taşkın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu
14.02.2026 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, taşkınlardan etkilenen bölgelerde incelemeler yaparak, can güvenliğine öncelik verdiklerini belirtti.

BAŞKAN DAL: ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, sağanakla birlikte taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemede bulundu. Taşkınından dolayı kara yolunun kapandığını, derenin debisi arttığı aktaran Dal, sağanağın hız kesmeden devam ettiğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre saat 15.00'e kadar süreceğini söyledi. Felaket yaşanmaması yönünde temennide bulunan Dal, "Belediyemizin parkı ve Büyükşehir Belediyesi mezbahası da sular altında. Saimbeyli'de tüm kurumlar zaman mefhumu gözetmeksizin elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önce can güvenliğini esas alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah daha büyük felaket yaşanmaz" dedi.

Ali GÖKDAL/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tufanbeyli, Saimbeyli, Belediye, Güncel, Adana, Feke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Dal, Taşkın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:39
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 01:39:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Başkan Dal, Taşkın Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.