Başkan Demirbaş Huzurevini Ziyaret Etti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Süleyman Demirel Huzurevini ziyaret etti.

Demirbaş, ziyarette huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Samimi ortamda gerçekleştirilen ziyarette Demirbaş, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verdi.

Demirbaş, huzurevi müdürü Hüseyin Erbek'ten kurumun genel işleyişi ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım'ın da yer aldığı ziyarette, huzurevi sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kahramankazan'da otizm farkındalık etkinliği düzenlendi

Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce otizm farkındalık etkinliği düzenlendi.

Okulun bahçesinde renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, halk oyunları ve palyaço gösterilerinin yanı sıra yüz boyama ve el baskısı gibi çeşitli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımlarının önemine dikkat çekilen etkinlik kapsamında bisiklet turu da düzenlendi, gökyüzüne balonlar bırakıldı.

"7. Uluslararası Rus Dili Öğretmenleri Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı" düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Rus Dili Öğretmenleri Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı", 26 ülkeden akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

AYBÜ Rus Dili ve Kültür Merkezi (RUSMER) ile Yabancı Diller Yüksekokulu işbirliğinde hibrit formatta düzenlenen konferansta, Rusça'nın yabancı dil olarak öğretimine yönelik güncel gelişmeler ele alındı.

Konferans kapsamında bilimsel bildiriler sunulurken, atölye çalışmaları ve akademik oturumlarla alanın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Programın açılış konuşmalarını, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili Daria Şen, Rus Evi Ankara Başkanı Aleksandr Sotniçenko, RUSMER Müdürü Liudmila Nosova Kural ile Moskova M.V. Lomonosov Devlet Üniversitesi'nden Födor Pankov yaptı.

Konuşmalarda uluslararası akademik iş birliklerinin önemi vurgulanırken, küresel gelişmeler doğrultusunda dil öğretiminde yeni yaklaşımlar ele alındı.

Çubuk'ta en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Çubuk İlçe Halk Kütüphanesi tarafından "Kitap İyileştirir" temasıyla düzenlenen törende, yıl boyunca en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, kitap okumanın bireyin gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak, "Kitaplar sayesinde yeni bilgiler öğrenir, farklı dünyaları tanırız. Okuma alışkanlığı hayatımızı zenginleştirir." dedi.

Kütüphane müdürü Tuğçe Tanrıverdi, kütüphanenin ücretsiz hizmet verdiğini belirterek, vatandaşların hem kitap ödünç alabildiğini hem de okuma salonlarında ders çalışabildiğini söyledi.

Yıl boyunca en çok kitap okuyanlar arasında 82 yaşındaki Nusret Yılık ile Yavuz Selim Ortaokulundan Burak Çakan ve Hayri Aslan Ortaokulundan Miray Havva Demir yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl'ın da katıldığı tören, dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.