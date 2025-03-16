Başkan Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde İhtiyaçları Yerinde Tespit Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde İhtiyaçları Yerinde Tespit Etti

Geniş Video İzle

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde yaptığı saha ziyaretinde yol çalışmaları ve sosyal projeler ile ilgili planlamalar yaptı. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedi.

16.03.2025 12:01  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Doğanlar Mahallesi'ndeki ihtiyaçları yerinde tespit etti. Özellikle yol çalışmalarıyla ilgili planlamalar yapan Eşki "Sorunları yerinde görüyor, çözüm için harekete geçiyoruz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha ziyaretleri kapsamında Doğanlar Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Eyüp Kocatepe ve ilgili bürokratlarla birlikte bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit eden Başkan Eşki, özellikle yol çalışmalarıyla ilgili planlamalar yaptı.

Başkan Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde yürütülecek çalışmalarla ilgili, "Bornova'nın her noktasına hizmet götürmek için sahadayız. Mahallelerimizi sokak sokak gezerek, vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini birebir dinliyoruz. Bugün Doğanlar'dayız. Mahallemizin yol ve altyapı sorunlarını yerinde inceledik, çözüm için gerekli planlamaları yaptık. Her mahallede olduğu gibi burada da en kısa sürede iyileştirme çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

Ömer Eşki, saha gezisi kapsamında Doğanlar'daki Kent Market şubesini de ziyaret etti. Çalışanlardan marketin işleyişi hakkında bilgi alan Eşki, Kent Market'in Bornova'da sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kent Market, dar gelirli vatandaşlarımızın temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayan önemli bir sosyal proje. Buradaki hizmetin aksamadan sürmesi için gereken desteği vermeye devam edeceğiz."

Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Eşki, vatandaşların taleplerini dinleyerek, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Eşki, "Bornova Belediyesi olarak halkımızla sürekli iç içeyiz. Sizlerin talepleri bizim için yol haritası niteliğinde. Birlikte karar alarak, birlikte üreterek ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Belediye, Politika, Bornova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde İhtiyaçları Yerinde Tespit Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

13:02 Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
10:22 Gece kulübünde yangın En az 51 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti
10:05 Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
09:37 Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
06:21 ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 13:21:43. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Eşki, Doğanlar Mahallesi'nde İhtiyaçları Yerinde Tespit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.