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Başkan Geçirgen: "Bakanımıza Çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum"

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Orman ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Dilimli Barajı'nın suyunun tarımda kullanılmasının kararı için çiftçiler adına teşekkür etti.

Yüksekova ilçesinde 14 bin dekarlık tarım arazisini suya kavuşturacak Dilimli Baraj Sulamasının 1'inci kısım yapım işinin sözleşmesi imzalandı.

535 milyon TL tutarındaki projenin 2028 yılının ilk çeyreğinde hizmete sunulması öngörülürken, İlk etabın hizmete girmesiyle işlenecek 14 bin dekarlık tarım arazilerinden yıllık 110 milyon liralık gelir elde edilmesi ve bin 300 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Yüksekova'nın Tarım arazilerinde kullanıma girecek büyük hizmet olan Dilimli Barajı, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Bakanımızın bu değerli hizmeti için Çiftçilerimizin adına teşekkür ediyorum"

Konuyla ilgili Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken proje için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

Uzun zamandır çiftçilerin bu müjdeyi beklediğini kaydeden Geçirgen, ""Dün itibariyle bu güzel müjdeyi sayın bakanımız Orman ve Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı açıkladı.

Dilimli barajının 1'kısmının sözleşmesi yapıldı. Buda bin 395 hektarlık alana ulaşacağı anlamına geliyor. İnşallah yakın zamanda diğer kısmalarda tamamlanır. Yüksekovalı çiftçilerimiz uzun zamandır bu mağduriyeti yaşıyordu. Tarım alanlarına ekim yapamıyorlardı. Dolayısıyla da toprak arazileri boş kalıyordu. Artık Dilimli barajı ile topraklarımız üretime kavuşacak" dedi.

"Yüksekova kendi kendine yetebilecek"

Yüksekova'nın tarım ile anılacağını belirten Geçirgen, "Yüksekova'da tarım seviyesi yükseldikçe insanımızın, çiftçilerimizin refah seviyesi de artacaktır. Bu konuda katkı ve destek sunan Vali Ali Çelik, kaymakam ve belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca çiftçilerimiz adına sayın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ederiz. Şimdiye kadar Yüksekova tarımda hep dışa bağlıydı. Bundan sonra Yüksekova kendi kendine yetebilecek bir seviyeye gelecek. Hatta komşu şehirlere yetebilecek kadar tarım ürünlerini üretebilecek bir ovamızın olduğunu söyleyebiliriz. Ziraat Odası olarak çiftçilerimize daha fazla katkı sunmaya çalışacağımız sözünü veriyoruz" şeklinde konuştu.