Başkan Karamehmetoğlu, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Karamehmetoğlu, Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla görüştü.
Etkinliğe katılan esnaf, muhtar ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Karamehmetoğlu, bazı sorunlara yerinde çözüm üretme imkanı buldu.
Karamehmetoğlu, etkinliğin verimli geçtiğini belirtti.
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