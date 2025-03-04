Başkan Kıvrak, Gökyaka Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gökyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Hemşehrilerine hayırlı Ramazanlar dileyen Başkan Kıvrak, mahallede yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gökyaka Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluşan Başkan Kıvrak, mahalle sakinlerine hayırlı Ramazanlar dileyerek, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Mahallede yapılan çalışmalarla ilgili halkla sohbet eden Başkan Kıvrak, gelecekteki projeler hakkında da bilgi verdi.

Başkan Kıvrak, Gökyaka Mahalle Muhtarı 1. Azası Mehmet Akçan ile birlikte mahalledeki mevcut durumu da yerinde inceledi. Halkın taleplerini dinleyen Başkan Kıvrak, çözüm odaklı bir planlama yaparak, mahalledeki gelişmelerin hızla devam edeceğini ifade etti. Gökyaka Mahallesi'ndeki çalışmaların, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu ve bu süreçte halkla birlikte hareket edeceklerini söyleyen Başkan Kıvrak, belediye olarak gelişen Çine için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.