Başkan Mandalinci Gümbet ve Bitez Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Başkan Mandalinci Gümbet ve Bitez Mahallelerinde İncelemelerde Bulundu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gümbet ve Bitez mahallelerinde saha ziyaretleri yaparak denetimlerde bulundu. Mandalinci, vatandaşlarla da görüşerek talepleri dinledi.

05.07.2024 10:31
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Gümbet ve Bitez mahallelerinde denetim ve incelemelerde bulundu.

Bodrum'un farklı mahallelerine incelemeler yapmak ve vatandaşlarla temasta bulunmak için ziyaretlerine devam eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçen gün Gümbet ve Bitez mahallelerinde saha çalışması yaptı. Başkan Mandalinci'ye ziyaretlerinde, Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mahsur, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, bölge meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Gümbet Dolgu Alanı'ndan çalışmalarına başlayan Mandalinci, özellikle dilenciler ve yeşil alanları düzensiz kullanan vatandaşlardan kaynaklı olumsuzlukları yerinde inceledi. Bölgedeki dere yataklarında oluşan kötü görüntünün çözümü için de çöp kapanı yapılması talimatını veren Başkan Mandalinci, Asarlık mevkiine kadar olan sahil şeridinde çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Tamer Mandalinci, Gümbet ziyaretinin ardından Bitez'e geçerek sahil şeridinde esnafla, vandaşlarla ve turizmcilerle sohbet etti. Mandalinci mahallede dere yatakları konusunda da MUSKİ yetkilileriyle görüşmeler yaptı.

Halk Plajı'nda konulan şezlonglar ile ilgili vatandaşlardan olumlu tepkiler alan Başkan Mandalinci, şezlong sayılarının artırılacağını söyledi. Başkan Mandalinci ziyaretlerinde muhtarlara gelen talepleri, önerileri ve şikayetleri de dinleyerek gerekli talimatları verdi.

Kaynak: ANKA

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